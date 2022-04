Sampaoli explique son choix de système

Face aux médias, Jorge Sampaoli a assumé son choix de jouer avec Dimitri Payet en poste de faux neuf. L'Argentin pense qu'il était difficile pour l'OM de faire plus ambitieux, compte tenu du niveau de l'adversité et du fait d'avoir joué il y a trois jours.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a livré son compte rendu du match disputé contre Paris. La période qui a précédé le but de Duje Caleta-Car a été la meilleure, selon lui : "Ce fut le meilleur moment de Marseille. À partir du but du PSG. On a vu une supériorité numérique au milieu, on a essayé de les prendre en renversant le jeu. On a réussi à les déstabiliser au milieu. Jusqu'à 1-1, c'est notre meilleur moment, on a été plus incisifs, plus volontaires. Les dix premières minutes de la première mi-temps ont été les moins bonnes. En deuxième mi-temps, ç'a été une bataille, on n'a pas eu des sorties de balles que l'on voulait. Notre plan de jeu, c'était de contrôler. Avec des attaquants de profondeur, on aurait été plus en difficulté", a-t-il expliqué.





"On l'aurait payé cher sur les transitions"

El Zurdo ne croit pas qu'aligner plus d'éléments offensifs aurait été favorable à l'OM: "On peut le voir comme ça, mais il faut voir le contexte. On est rentrés jeudi. On n'a eu qu'un jour pour préparer le match. On voulait contrôler le jeu. Sans ce contrôle, ça aurait été pire. Mon équipe ne méritait pas de perdre. Si on avait mis davantage de vitesse, on aurait fini par le payer. Avec les trois meilleurs joueurs du monde en face, on aurait payé. On l'aurait payé cher sur les transitions. On a manqué d'occasions, mais le PSG n'en a pas eu beaucoup plus", a-t-il ajouté.



L'OM doit très vite récupérer pour préparer au mieux la rencontre face à Nantes, mercredi.