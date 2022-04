Pochettino : "C'est surtout un match qu'il fallait gagner"

Mauricio Pochettino a livré son analyse de la rencontre PSG-OM (2-1). Le coach parisien se contente de ce qu'il a vu.





En conférence de presse, Mauricio Pochettino a estimé que les trois points parisiens étaient mérités : "Je crois que oui, nous avons mérité la victoire", a-t-il confié. Et d'ajouter : "L'important c'était de prendre les trois points. Après l'intensité, on est en fin de saison... Le plus important c'était les trois points." L'entraîneur parisien ne croit pas que Paris avait besoin d'avoir la possession : "Je n'ai pas vu les stats du match encore, mais ne pas avoir la possession montre qu'on a eu de l'efficacité. Comme je l'ai dit avant, c'est surtout un match qu'il fallait gagner. On peut toujours faire mieux mais l'important était le résultat", a-t-il conclu.



Le PSG devrait en effet obtenir son dixième titre de champion, avec un joli coup de main de l'arbitrage, hier soir. L'OM va quant à lui devoir très rapidement reprendre sa dynamique.