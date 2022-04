Longoria en colère contre l'arbitrage

Une fois n'est pas coutume, Pablo Longoria a dénoncé l'arbitrage du match PSG-OM. Il n'y avait pas penalty pour Paris.





Après le Clasico, Pablo Longoria a fait part de sa déception, en raison de l'arbitrage. Le président de l'OM a indiqué qu'il n'y avait pas penalty : "Je suis surpris pour certaines décisions. On a vu un match avec des occasions entre deux équipes qui défendaient sur un bloc moyen. Mais vraiment je suis surpris, je crois qu'on doit protéger le football. On a vu cette semaine des décisions bizarres comme lors de Leipzig-Atalanta. Là ce n'est pas du football. Le ballon touche clairement la cuisse de Rongier. Il y a une situation où ça doit être clair pour tous les championnats. Cette décision est difficile à accepter. La main est déjà involontaire en plus. La VAR doit éviter les erreurs. C'était une décision importante. Il faut respecter le football. C'est un match qui se joue sur le contrôle des individualités au milieu de terrain. Mais un match entre deux équipes comme ça, ce sont les petits détails qui font la différence. Ce n'était pas un match ou on a eu beaucoup d'occasions, je suis critique aussi. Mais la VAR doit aider sur les petits détails", a-t-il déclaré.



Il a donc fallu un penalty qui n'y était pas et un hors-jeu tiré par les cheveux au PSG pour remporter son Clasico. Espérons que la frustration liée à ce résultat nourrisse l'énergie des Phocéens pour la fin de saison.