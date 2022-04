Bakambu : "J'ai confiance en mon équipe, en mon staff technique..."

Cédric Bakambu n'entend pas se laisser abattre par le revers concédé à Paris. L'attaquant de l'OM souhaite que le vestiaire se remobilise en vue des prochaines échéances.





Au micro de Prime Vidéo, Cédric Bakambu a appelé ses coéquipiers à se remettre très vite de ce Clasico : "J'ai confiance en mon équipe, en mon staff technique, et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir faire le maximum pour engranger le maximum de points avant la fin de saison. On est déçus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu de match. Maintenant, il va falloir se remettre dans le bain assez vite. On a une rencontre qui arrive dans quelques jours et il va falloir se remettre d'aplomb pour pouvoir réattaquer et entamer ce sprint final de la plus belle des manières", a-t-il déclaré.



Les Phocéens devront avoir un mental d'acier pour atteindre leurs objectifs, cette fin de saison.