Kamara : "On était venu avec des intentions"

Boubacar Kamara a donné son sentiment, après le revers concédé par l'OM sur le terrain du PSG (1-2). Le milieu défensif est déçu, comme tous les Phocéens.





Au micro de Prime Vidéo, Boubacar Kamara a confié son analyse de la défaite concédée lors du Clasico : "C'est de la déception. On était venu avec des intentions. Je pense qu'on a fait un bon match. En face, il y a de grands joueurs, ça se joue sur des détails. Il ne faut pas oublier notre objectif et se reposer pour mercredi. Minimaliste ? Je ne sais pas. On savait que le PSG n'aimait pas courir après le ballon. On a essayé, mais voilà", a-t-il déclaré.



Le prochain match est programmé contre Nantes, le 20 avril.