Macron donne son pronostic pour le Clasico

Au micro de La Provence, le président Emmanuel Macron a donné son pronostic pour le Clasico de ce soir. Selon lui, Payet et Mbappé vont marquer.





À quelques heures du Clasico, c'est au tour du Président de la République Emmanuel Macron de donner son ressenti sur le match. En meeting à Marseille, il a répondu à nos confrères de La Provence.



Fan de l'OM, il ne cache pas son soutien pour les Phocéens et a osé se mouiller en donnant un pronostic. En pleine campagne d'entre-deux-tours, il n'a tout de même pas voulu se mettre les Parisiens à dos. Selon lui, les deux équipes vont se quitter sur un match nul : 1-1 : "J'ai des amis des deux côtés, mais j'ai évidemment un choix de coeur. J'aime beaucoup et Dimitri [Payet] et Kylian [Mbappé]. Je pense que ce sera un match très compliqué avec des Parisiens qui sont prêts à en découdre. Je parierai sur un nul et comme on l'évoquait avant de prendre le micro, je trouve que ce serait beau d'avoir un but de Payet d'un côté et un de Mbappé de l'autre. Une tête décroisée pour Kylian et une autre reprise de volée pour Dimitri."



La rencontre sera à suivre à partir de 20h45 sur les antennes d'Amazon Prime Video.