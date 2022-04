Diaz hésite sur la tactique à adopter face au PSG

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz est revenu sur l'inconnue qui entoure la tactique de Jorge Sampaoli. Le coach Argentin va-t-il jouer plus défensif que d'habitude ?





Ce soir, l'OM se déplace en confiance sur la pelouse du PSG. Sur une série de 8 victoires consécutives, les Olympiens ont trouvé un bon équilibre depuis plusieurs semaines et arrivent à dérouler leur jeu. Mais face à Paris et sa flèche Kylian Mbappé, jouer haut avec un pressing tout terrain est-il la meilleure solution pour s'imposer au Parc ?



Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a expliqué que cela pouvait être une tactique dangereuse : "Pour Jorge Sampaoli, soit-il va faire une tactique, comme au match aller, un peu plus sobre, parce que tu sais qu'en face tu as tout de même Kylian Mbappé. Si tu joues le pressing à fond pour gêner la relance parisienne, mais que tu laisses 40 mètres derrière toi, il suffira d'une passe de Neymar ou de Messi pour que Kylian Mbappé fasse la différence. Ou, est-ce que tu joues plus défensif, mais, en ce cas, tu renies tes principes de jeu. Je suis donc très curieux des choix de l'OM et de Jorge Sampaoli. Pour le PSG, il y a moins de doutes. Le jeu du PSG, on n'en attend pas grand-chose. On sait qu'ils vont avoir le ballon."



Une chose est sûre, c'est en jouant son jeu que l'OM posera des problèmes au PSG, dans la lignée de ce qu'ils avaient proposé au match aller.