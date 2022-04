Hilton "retrouve le Gerson de Flamengo"

Dans les colonnes de La Provence, Vitorino Hilton est revenu sur la bonne adaptation de Gerson au sein du collectif marseillais depuis plusieurs semaines.





Recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros en provenance de Flamengo, Gerson a eu besoin de plusieurs mois pour se fondre dans le collectif olympien mais depuis le début de la deuxième moitié de saison, le Brésilien a su se rendre indispensable. Désormais titulaire indiscutable, son retour va faire du bien au milieu du terrain contre le PSG.



Dans les colonnes de La Provence, Vitorino Hilton est revenu sur les performances du milieu marseillais, qui retrouve son niveau de Flamengo selon lui : "Je l'aime beaucoup. J'avais déjà été interrogé avant sa venue à l'OM et j'avais dit que c'était un très bon joueur. Quand il est arrivé en France, il a eu un petit temps d'adaptation. C'est le Gerson que j'avais l'habitude de voir à Flamengo, en pleine forme. Gerson retrouve ses qualités dans le jeu, avec ses passes, sa conduite de balle. Techniquement, il est à l'aise. Il apporte beaucoup offensivement, mais défend également énormément. Dans le système mis en place à l'OM, c'est un joueur très important. Gerson, donne l'impression d'être lent. Mais non... Et c'est très intéressant parce qu'il cache son jeu pour l'équipe adverse qui, au final, s'aperçoit qu'il est rapide et intelligent. Il court partout. Il a tout pour devenir un leader de l'OM."