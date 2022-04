Donnarumma : "Nous donnerons le maximum"

Gianluigi Donnarumma s'est exprimé sur le match PSG-OM. Le portier italien a compris combien la rencontre tient une place particulière.





Le gardien de but de la Squadra Azzurra a confié ce qu'il pensait du Clasico : "Je connais très bien l'environnement et nous sommes dons très enthousiastes. Nous voulons bien faire et gagner devant nos supporters. Je sais combien ce match est important, pour nous et pour nos supporters. Toute l'équipe et moi-même allons tout donner pour gagner un match très important. Ça sera certainement un match difficile, mais nous donnerons le maximum. Nous sommes très heureux de l'attitude que chacun adopte sur le terrain et nous sommes super prêts", a déclaré le gardien parisien sur PSGTV.



Dommarumma a participé à 21 rencontres, cette saison, sous les couleurs parisiennes. Et il a réalisé 8 clean sheets.