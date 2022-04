Luca Zidane rêve de l'OM

Luca Zidane aimerait porter le maillot de l'OM. Le portier pense toutefois être davantage connu en Espagne.





Interrogé par le Journal du Dimanche, Luca Zidane a évoqué une possible signature à l'OM : "Je suis né à Marseille. C'est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver", a-t-il déclaré. Le gardien de but se verrait bien jouer en France, mais pense y être encore un peu inconnu : "Envie de découvrir la France ? Oui, ce serait spécial, car j'y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinedine Zidane. On ne m'a vu jouer qu'en sélections de jeunes."



Luca Zidane évolue actuellement sous les couleurs du Rayo Vallecano. Il a pris part à 12 matchs, cette saison, pour 13 buts encaissés et 2 clean sheets.