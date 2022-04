Pochettino : "On espère pouvoir donner notre meilleure version"

Mauricio Pochettino aimerait pouvoir compter sur le soutien des supporters pour PSG-OM. Le coach argentin connait l'importance du Clasico.





En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué le boycott du Classique des supporters parisiens : "Nous sommes plus forts avec les supporters, ils nous donnent une force supplémentaire. On sait qu'on est plus fort quand ils sont de notre côté. J'aimerais que, pendant les matches, ils soutiennent l'équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match. Je pense qu'on a un groupe qui connaît l'importance du Classique. Mais aussi l'importance pour le club et les supporters. On a parlé de l'importance de bien finir la saison. On espère pouvoir donner notre meilleure version dimanche pour prendre les trois points", a-t-il confié aux journalistes.



Mauricio Pochettino a aussi disputé le Clasico comme joueur, lorsqu'il défendait les couleurs du PSG.