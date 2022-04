Angloma : "Ce sera très difficile pour Marseille"

Jocelyn Angloma considère que Kylian Mbappé ne cesse de progresser. L'ancien défenseur de l'OM s'attend à ce que les Phocéens le payent, ce soir.





Dans Le Parisien, Jocelyn Angloma a évoqué la progression de Kylian Mbappé. Il estime qu'il sera très difficile de le contenir pour les Parisiens : "Il a trop de qualités, quel que soit le match. À chaque fois, il a su faire la différence contre Marseille. C'est le joueur à surveiller. Les autres aussi. Mais Kylian est actuellement le joueur clé du PSG. Si on le laisse prendre de la vitesse, ce sera très difficile pour Marseille. J'adore la façon dont il appréhende le match. Il a toujours soif de progresser. Kylian fait tout naturellement et ça passe. On pourrait penser que c'est de l'arrogance quand il affirme vouloir être le meilleur, mais il démontre à chaque match qu'il est fantastique", a déclaré le champion d'Europe 1993.



Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus décisifs en Europe, cette saison. On en oublierait presque qu'il sera appuyé par Lionel Messi...