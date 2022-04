Charbonnnier : "L'OM peut avoir tous les Français derrière lui"

Lionel Charbonnier n'aime pas l'état d'esprit du PSG. L'ancien gardien de but voudrait que l'OM fasse un exploit pour que tous les Français puissent s'identifier à lui.





Sur RMC, Lionel Charbonnier a donné son avis sur le match PSG-OM qui va se jouer ce soir. Le champion du monde 1998 tend à opposer l'état d'esprit des Parisiens à celui des Marseillais : "Cette saison est totalement ratée pour le PSG. Le PSG a un budget totalement démesuré par rapport à l'OM. Maintenant, la pilule ne passe plus. Elle ne passe plus auprès des supporters du PSG. Cette saison est morte, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de tout cela. Je pense que ce match est important sur trois points : une victoire donnerait une vraie bouffée d'air à l'OM, sur un plan comptable, mais surtout sur le plan émotionnel. Face à des braqueurs, des joueurs qui sont des voleurs, qui ont braqué aussi l'âme de ce club, les espoirs de ses supporters, l'OM, avec son jeu, son amour et sa grinta, peut avoir tous les Français derrière lui", a-t-il lâché sur l'antenne de la radio.



Le type de propos qui pourrait quelque peu agacer les joueurs Parisiens. On en oublierait presque que l'OM est un challenger...