Saliba : "Si je fais une erreur au Parc, on oubliera mon retour sur Mbappé..."

William Saliba a donné son sentiment sur le Clasico PSG-OM qui va se jouer ce dimanche. Le défenseur phocéen refuse de s'endormir sur sa bonne prestation du match aller.





Lors d'un entretien accordé au Parisien, William Saliba a évoqué l'importance du Clasico : "C'est un match très important. En plus, là, à Paris, ce sera spécial. Je vais jouer devant mes proches qui sont tous de Paris. J'attends ce match avec une grande impatience", a-t-il expliqué. Il refuse d'en faire trop concernant son retour sur Kylian Mbappé, lors de la rencontre aller : "C'était un bon retour défensif, on en a parlé, mais ce n'est pas non plus un palmarès (sourire). Il faut que je reste concentré. Si je fais une erreur au Parc, on oubliera ça très rapidement. C'était une belle action, une belle photo, et je vais essayer de tout donner pour réussir un nouveau clean sheet."



L'an passé, l'OM s'était imposé 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes.