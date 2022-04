Rabesandratana l'annonce, le PSG battra facilement l'OM

Eric Rabesandratana pense que le trio composé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne va laisser aucune chance à l'OM, ce dimanche soir.





Au micro de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a commenté le Classique PSG-OM qui va se jouer ce dimanche. L'ancien défenseur parisien ne pense pas que la défense phocéenne résistera aux assauts de la "MNM" : "En termes de prestige, cela devrait nous donner un beau Classique. On a une équipe de Marseille plutôt en forme et qui peut prétendre à offrir une belle opposition au PSG demain. Mais le PSG a lui aussi redressé la barre et a affiché un meilleur visage depuis deux matches. La préparation pour ce match a donc été bonne. Surtout, ce qui ressort, c'est la relation technique entre Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. C'est ce qu'on attendait. Elle est à l'origine des 11 buts sur les deux derniers matches. Malheureusement, cette relation est arrivée un peu tard dans la saison. En revanche, elle arrive à point nommé pour ce Classique", a-t-il lancé.



Eric Rabesandratana a défendu les couleurs du PSG entre 1997 et 2001 (pour un total de 135 matches). Il n'a lui pas souvent gagné contre l'OM...