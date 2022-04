Sampaoli craint Mbappé

Jorge Sampaoli a croisé Kylian Mbappé à plusieurs reprises, avec l'Argentine et l'OM. Le technicien se méfie beaucoup de lui, avec le Clasico.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué le danger que constitue l'attaquant des Bleus Kylian Mbappé, lors du Clasico : "J'ai eu la possibilité de l'affronter au Mondial et ici quand Paris est venu. Et à chaque fois, il fait la différence : dans l'espace, balle au pied, dans sa finition. Avec les joueurs qu'il a autour de lui, il est presque instoppable. On doit être une grande équipe collective, parce qu'individuellement il est largement au-dessus", a-t-il lancé.



Cette saison, Mbappé a inscrit la bagatelle de 31 buts et délivré 22 passes décisives en 39 apparitions, toutes compétitions confondues.