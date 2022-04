Mandanda ou Lopez ? La réponse de Sampaoli

Face aux médias, Jorge Sampaoli a évoqué la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Elle s'est accrue ces dernières semaines.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a commenté la concurrence entre les deux gardiens de l'OM. Il ne sait pour l'instant pas qui jouera face au PSG : "On n'a pas encore défini l'équipe pour chacun des postes. Mandanda a très bien joué, et c'est très bien que les deux puissent être compétitifs. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C'est important aussi pour notre style de jeu. Il y a la reconnaissance populaire pour Steve et la grande compétence de Pau. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous."



L'Espagnol s'est révélé moins convaincant, ces dernières semaines, tandis que Steve Mandanda a semblé retrouver un très bon niveau.