Rongier : "On va à Paris sans pression particulière"

En conférence de presse, Valentin Rongier a évoqué le déplacement à Paris pour PSG-OM. Les Phocéens n'ont selon lui pas de pression.





Valentin Rongier ne pense pas que les Olympiens aient une pression énorme, avant ce Classique : "On a fait un bon résultat ce week-end avec la défaite de Rennes contre Monaco. On va à Paris sans pression particulière, pour garder notre philosophie de jeu et faire un match sérieux", a-t-il expliqué face aux médias. Il ne croit pas que les anciens joueurs du PSG présents dans l'effectif de l'OM aient un souci avec ce match : "On est tous motivés à 200 % pour ce match, comme tous les autres. Ça reste 3 points à prendre. Les Parisiens de l'OM ? C'est justement parce qu'ils viennent de la région parisienne qu'ils ne veulent pas que quiconque pense qu'ils ont le PSG dans la tête."



Il a ensuite évoqué le succès de l'année passée : "Si on pouvait refaire la même chose, ça serait pareil, mais pas seulement pour le Classique. Parce que l'échec de Rennes peut nous permettre de conserver notre deuxième place. Une des meilleures images du dernier Clasico était le retour à l'aéroport, on espère revivre la même chose." Et de préciser : "C'est un beau challenge, on ne va jouer pour retarder leur titre, mais juste pour notre deuxième place."



Présent à l'OM depuis 2019, Valentin Rongier commence à avoir une petite expérience des Clasicos.