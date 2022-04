PSG-OM : compos probables, chaine et horaire du match

L'OM se déplace au Parc des Princes, dimanche, pour y affronter le PSG (32e journée de Ligue 1). Compos probables, absents, chaine de diffusion, horaire... Voici les infos à connaitre sur le Classique !





Après la Grèce, la délégation de l'OM doit se rendre à Paris, pour y affronter la formation coachée par Mauricio Pochettino, dimanche. Un Clasico attendu, bien que les Qataris aient totalement déséquilibré les débats, depuis onze ans. Le PSG affiche une masse salariale supérieure à 600 millions d'euros, soit la plus importante en Europe. Les dirigeants marseillais composent avec six fois moins. Les Phocéens font par ailleurs face à un calendrier très dense, cette fin de saison, au contraire des Parisiens.





L'historique du match PSG-OM

Les duels entre le PSG et l'OM tournaient plutôt à l'avantage des Phocéens, avant l'arrivée du Qatar. En championnat, les deux formations se sont affrontées 84 fois, pour 32 victoires chacune et 20 matchs nuls.



Les cinq derniers matchs entre le PSG et l'OM

24/10/2021 - Ligue 1 : OM 0-0 PSG

07/02/2021 - Ligue 1 : OM 0-2 PSG

13/01/2021 - Trophée des Champions : PSG 2-1 OM

13/09/2020 - Ligue 1 : PSG 0-1 OM

27/10/2019 - Ligue 1 : PSG 4-0 OM.





Les compos probables de PSG-OM

Les deux équipes devront composer avec des absents, dimanche. Côté parisien, Ander Herrera, Abdou Diallo, Julian Draxler et Leandro Paredes seront absents. Keylor Navas, Sergio Ramos, Angel Di Maria et Marquinhos devraient eux être bien présents.



Dans les rangs phocéens, Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi sont forfaits jusqu'à la fin de la saison. Arek Milik l'est également, alors que son muscle n'est pas encore bien remis de sa blessure.



L'équipe probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Gerson, Kamara- Payet, Under, Dieng.



L'équipe probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, S.Ramos, N.Mendes - Verratti, Danilo, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.





PSG-OM, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre PSG-OM sera diffusée sur Prime Vidéo, dimanche soir. Le coup d'envoi est programmé à 20h45.