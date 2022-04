Fiorèse : "Il y a une ferveur, nous on sentait l'engouement"

Fabrice Fiorèse a évoqué ce que représentaient pour lui les PSG-OM, lorsqu'il était à Paris. Et il ne garde pas un bon souvenir de son retour au Parc des Princes sous le maillot phocéen.





Au micro de la chaîne L'Equipe, Fabrice Fiorèse a donné sa vision du match PSG-OM : "Il y a une ferveur, nous on sentait l'engouement. Quand j'étais au Paris Saint-Germain, on sentait cette ferveur, que ce soit en ville ou les supporters qui venaient nous voir au Camp des Loges. On sentait même que, quinze jours, trois semaines avant, ils ne s'occupaient même pas des matchs avant le Classico. C'était ‘oh le Classico tu as intérêt d'être prêt', ils nous mettaient une petite pression, mais amicale ! C'était pour nous dire 'faut pas que tu te loupes ce match-là pour nous c'est le plus important'", a-t-il déclaré.



L'ancien attaquant n'a pas trop goûté à sa réception par les supporters parisiens, après sa signature à l'OM : "Je m'attendais à ce qu'ils m'accueillent pas les bras ouverts. Sincèrement, je m'y étais un peu préparé, mais honnêtement ils y ont été très fort quand même. Je pensais que je faisais que mon métier, d'être performant, de donner le maximum pour ton équipe, de marquer, de donner des buts. Et donc je comprends tout à fait leur déception, et je ne leur en veux pas plus que ça."



Fiorèse a défendu le maillot du PSG entre 2004 et 2007 (20 buts en 102 matchs). Il n'a porté la tunique de l'OM qu'à 19 reprises (pour 2 buts), entre 2004 et 2007 : il a d'ailleurs été prêté successivement à Al-Rayyan et Lorient, en 2005-2006 et 2006-2007.