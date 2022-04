Bodmer : "Le match que tout le monde attend"

Mathieu Bodmer comprend que le Collectif Ultras Paris (CUP) ait décidé de boycotter PSG-OM. Le consultant considère que l'affiche leur permettra de faire passer leurs messages.





Sur RMC, Mathieu Bodmer a commenté la décision du CUP de ne pas supporter le PSG, face à l'OM : "Je pense que sur ce match, il faut accentuer parce que c'est le match le plus important de cette fin de saison, c'est le match que tout le monde va regarder, que tout le monde attend. Après, Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino sont dans leur rôle. Mbappé est le leader de cette équipe,Pochettino est le coach. Ils essayent d'avoir une union sacrée face à l'OM. Mais les supporters sont toujours mécontents. Il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines. Il ne faut pas croire que les supporters ont la mémoire courte et, parce que tu dis deux phrases, qu'ils vont applaudir. Il y a une part des supporters qui est déçue de la façon dont est géré le club, et c'est logique", a-t-il affirmé.



La crise paraît profonde, côté parisien. Pour autant, le PSG a bénéficié d'une grosse semaine pour préparer le match, alors qu'il ne joue plus que la Ligue 1, et dispose d'une masse salariale environ six fois supérieure à celle de l'OM. Il reste donc bien favori...