Pauleta : "PSG-OM est toujours un match à part"

Pedro Miguel Pauleta a donné son avis sur le match PSG-OM de dimanche. L'ancien attaquant parisien pense que l'équipe de Mauricio Pochettino va l'emporter face aux Phocéens.





Interrogé par PSGTV, Pedro Miguel Pauleta s'est exprimé sur la rencontre PSG-OM. Le Portugais a conscience de l'importance du rendez-vous : "Un match contre Marseille est toujours un match spécial. Spécial pour les joueurs et encore plus pour les supporters. On le sent dès le début de la semaine durant les entraînements, dans la ville, partout. Tu sens que les supporters sont différents, que l'équipe est différente pendant la préparation. C'est toujours un match à part, un match que tu veux absolument gagner. Tu veux marquer des buts, tu veux briller pour le public, le club, Paris !", a-t-il confié. L'ex-attaquant croit que Paris peut l'emporter : "Le plus important, c'est de gagner ce match. Pour nous rapprocher du titre de champion de France. Le club doit continuer à engranger des titres, à grandir. Allez, je vais dire 2-0", a-t-il ajouté.



Pauleta a porté le maillot parisien entre 2003 et 2008, pour un total de 109 buts inscrits en 211 matchs. Il est probable que la plupart des joueurs parisiens ne sachent même pas qui il est.