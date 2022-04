Di Meco en remet une couche sur Mandanda

Eric Di Meco affirme depuis le début de la saison que Steve Mandanda doit être titulaire , à l'OM. Le consultant l'a répété, cette fin de semaine.





Au micro de RMC, Eric Di Meco a rappelé que Jorge Sampaoli n'avait pas toujours aligné Steve Mandanda. Le consultant considère que le gardien de but aurait dû être titularisé systématiquement : "On a tendance à perdre la mémoire, mais Sampaoli a été longtemps un têtu, même avec Mandanda. Là, on a l'impression qu'il est peut-être prêt à le faire jouer alors qu'à un moment donné, il ne le faisait plus jouer. C'était le vilain petit canard. On a vraiment l'impression qu'il a progressé dans la gestion de son vestiaire. Je me dis qu'ils vont aller au Parc avec une confiance monstre. Y a de quoi se régaler de les embrouiller", a-t-il déclaré.



Steve Mandanda, qui est représenté par le fils de Rolland Courbis, n'a pris part qu'à 14 rencontres, cette saison. Il a encaissé 10 buts et obtenu 6 clean sheets.