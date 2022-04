Di Meco : "Ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre"

Eric Di Meco a donné son sentiment sur le PSG-OM qui se jouera dimanche soir, au Parc des Princes. Le consultant considère que les Parisiens centralisent toute la pression.





Au micro de RMC Sport, l'ancien défenseur a commenté le Clasico de dimanche : "Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au Parc. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d'être sur la réserve. Mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre. Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j'ai l'impression que c'est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien", a-t-il déclaré. D'autant qu'il voit une progression, côté phocéen : "J'aimerais être dans la position des joueurs de l'OM. Ils n'ont pas une grosse pression. L'effectif est bon et solide en ce moment, le collectif est fort. L'entraîneur progresse aussi à l'OM."



Eric Di Meco a multiplié les changements d'opinion sur Jorge Sampaoli et avait prédit un effondrement de l'équipe marseillaise, en seconde partie de saison. Ses pronostics sont à prendre avec des pincettes.