Di Meco : "Peut-être un coup à jouer au Parc"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a donné son sentiment avant le Clasico, estimant qu'il y avait un coup à jouer pour l'OM face à un PSG qui doute.





Forts de leur 8ème succès de rang acquis sur la pelouse du PAOK hier soir, les hommes de Jorge Sampaoli sont dans une très bonne dynamique et sûrs de leurs forces avant un déplacement périlleux au Parc des Princes.



Après avoir mis fin à 10 ans sans victoire au Parc l'an dernier (0-1), les Olympiens espèrent encore faire un bon résultat cette année. Sur RMC, Eric Di Meco a estimé que l'OM aura son mot à dire dans cette confrontation : "Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au Parc. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d'être sur la réserve. Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j'ai l'impression que c'est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien ?"



Pour ce match, le CUP (Collectif Ultras Paris) avait annoncé faire la "grève des encouragements".