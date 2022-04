Milik absent pour le Clasico

Selon les informations de l'Équipe, Arek Milik n'est toujours pas à 100% et ne sera pas du déplacement à Paris dimanche.





Blessé à la cuisse durant la dernière trêve internationale, Arek Milik semblait très proche d'un retour la semaine dernière. Malheureusement, le Polonais n'est toujours pas à 100% et sa guérison semble prendre plus de temps que prévu.



Selon les informations de l'Équipe, le n°9 olympien a été jugé trop juste pour le Clasico dimanche. Le test effectué à l'entraînement aujourd'hui n'a pas été concluant et le club est donc contraint de le laisser encore au repos. Même si on aurait évidemment aimé le voir contre le PSG, le staff a raison de jouer la prudence pour éviter une rechute. L'OM aura besoin de son buteur en pleine possession de ses moyens pour le sprint final.