Rongier : "Tout le monde se sent concernés"

Au micro de Canal + Sport, Valentin Rongier a loué l'implication de tout le groupe, malgré les absents, pour aller décrocher la qualification sur la pelouse du PAOK.





On promettait l'enfer aux hommes de Jorge Sampaoli dans le Toumba Stadium du PAOK mais les Olympiens, avec un grand Steve Mandanda, sont repartis avec la qualification et clean sheet en prime (0-1), signant au passage une huitième victoire consécutive.



Au micro de Canal + Sport après la rencontre, Valentin Rongier, lui aussi auteur d'une excellente prestation, a tenu à saluer l'implication de tous les joueurs, malgré le grand nombre d'absents et de suspendus : "On est très contents. On se rapproche petit à petit de notre objectif. On veut aller au bout. Ce n'était pas simple de jouer dans un stade très chaud, face à une bonne équipe. On est restés sérieux. On mérite notre qualification. On sent qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Des joueurs très importants étaient absents, mais l'équipe n'a pas dénaturé son jeu. On a essayé de respecter nos principes. Tout le monde se sent concerné dans l'attitude. C'est très important pour jouer toutes les compétitions."



L'OM poursuivra donc sa route en Europa League Conference face au Feyernoord Rotterdam en demi-finale avec cette fois-ci un match retour au Stade Vélodrome. Le match aller aura lieu aux Pays-Bas, le 28 avril prochain et le retour le 5 mai, à Marseille.