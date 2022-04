Mandanda " ne doit pas jouer en Ligue 1 " pour Landreau

Malgré les performances XXL de Steve Mandanda actuellement, Mickaël Landreau estime que le portier marseillais ne doit pas être aligné en Ligue 1.





Titulaire lors des trois derniers matchs de l'OM, Steve Mandanda a marqué les esprits par ses prestations de grande classe et notamment hier au PAOK, avec cinq arrêts (une première depuis 2019) qui ont permis aux Olympiens de ne pas trembler et d'assurer une qualification méritée sur l'ensemble des deux rencontres.



Ses dernières sorties vont-elles faire de lui le n°1 indiscutable pour la fin de saison ? Non aurons déjà un élément de réponse dimanche lors du Clasico. De son côté, Mickaël Landreau estime que Jorge Sampaoli doit garder cette alternance et titulariser Pau Lopez en Ligue 1 : "Si le match de Steve Mandanda peut remettre en cause la hiérarchie ? Je me suis posé la question. En fait, on s'interroge parce que Steve Mandanda a joué en championnat le week-end dernier, mais pour quelles raisons a-t-il joué ? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que Pau Lopez n'était pas bien ? Ou est-ce que c'est pour la dynamique de Steve Mandanda ? Autant j'ai défendu Steve Mandanda, autant je ne suis pas sûr qu'il doive aussi jouer en championnat. Je pense qu'il est dans une bonne série, il n'a pas besoin du championnat pour être bien en Conference League. J'ai envie de dire : 'Maintenons cet équilibre-là'. Je trouve que tout va bien jusqu'ici. En tout cas, il a de la fraîcheur."