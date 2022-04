Marquinhos : "Le Classique va être très beau si on arrive à être champions"

Sur PSGTV, Marquinhos a commenté le match PSG-OM prévu lors de la 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens sont déterminés à le remporter.





Marquinhos a annoncé la couleur, à trois jours du Clasico : "On a un objectif encore, c'est d'aller chercher notre 10ᵉ titre de Champions de France. C'est quelque chose de très très important pour nous, il ne faut pas l'oublier. On a notre grand rival à la 2e place. Ça va être très beau si on arrive à être champions." Le capitaine du PSG est motivé : "Ce n'est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face aux deuxièmes du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu'on veut le gagner. Forcément, c'est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici à la maison. J'espère que ça va être un beau spectacle en tribunes. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu'on sait à quel point c'est important", a-t-il indiqué.



Compte tenu du calendrier et de la qualité de l'effectif parisien, le déplacement s'annonce périlleux pour les Olympiens.