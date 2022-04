Cheyrou : "Je m'attends à un match sérieux des Parisiens"

Benoît Cheyrou a donné son sentiment sur le match PSG-OM qui se disputera dimanche. L'ancien milieu de terrain s'attend à ce que les Parisiens jouent la rencontre à fond.





Interrogé par le site officiel de la Ligue 1, Benoît Cheyrou s'est exprimé sur le Clasico qui va se jouer dimanche. Le consultant pense que le PSG va élever son niveau : "Je m'attends forcément à un match sérieux parce que les Parisiens n'ont plus que le championnat à jouer. Certes, on leur attribue déjà le titre parce qu'ils ont 12 points d'avance, mais ça reste aussi un match spécial pour le club, son histoire et ses supporters. Pour cette raison, je pense qu'ils vont être sérieux et qu'ils vont jouer à fond. Pour avoir commenté le match contre Lorient, quand ils sont sérieux, ils sont quasiment injouables. Quand ils font les efforts défensifs et qu'ils s'appliquent techniquement, on voit une équipe avec un énorme talent. Une équipe difficile à jouer. En plus, pour leur amour-propre, les joueurs vont vouloir montrer leur meilleur visage. C'est un des derniers matches de la saison pour eux, avec un peu plus de pression et de motivation", a-t-il déclaré.





"Mbappé marche sur l'eau en ce moment"

Il croit que Kylian Mbappé peut faire mal à l'OM : "Je mise sur Kylian Mbappé qui a envie de marquer l'histoire du PSG et qui a la possibilité de finir meilleur buteur et passeur du championnat. Ce qui n'est jamais arrivé. On sait très bien qu'il a des objectifs collectifs et individuels. Marquer l'histoire de ces Classiques, c'est quelque chose d'important pour lui, surtout qu'il marche sur l'eau en ce moment...", a-t-il continué.



Les Parisiens n'ont plus que le Championnat depuis plusieurs semaines. Ils ont disposé de beaucoup de temps pour se reposer et préparer la rencontre.