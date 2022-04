Desio : "Ca a été un match équilibré"

Jorge Desio a commenté le succès obtenu par l'OM sur le terrain du PAOK.





Jorge Desio a admis que l'équipe olympienne avait eu des difficultés à Thessalonique : "C'a été un match difficile, on s'y attendait. Ils devaient attaquer, on l'a vu au début, quand ils ont eu deux ou trois occasions, sauvées par notre gardien. On a essayé aussi d'être protagonistes et finalement ç'a été un match équilibré. On a une équipe qui a du caractère et notre série de victoires montre qu'elle est dans un bon moment. Pendant les 15/20 premières minutes, ils ont eu des occasions. Ensuite on a eu plus de possession, on a pu jouer plus et mieux appliquer notre plan de jeu."



Il ne pense pas que les Phocéens aient été perturbés par l'ambiance du stade Toumba : "Les joueurs ont de l'expérience, ils sont habitués à jouer à l'extérieur. Ils sont habitués à résister à ce genre de pression. Dans le vestiaire, il y avait une ambiance joyeuse, comme vous pouvez l'imaginer. Mais rien de débordant. Tout le monde était juste satisfait de ce match. Mandanda a fait deux matches incroyables. On a confiance en lui, ç'a toujours été le cas. On a deux excellents gardiens. L'objectif est de gagner cette coupe, comme les quatre équipes encore en course. On va travailler et lutter pour ça", a-t-il notamment ajouté.



L'OM dispose désormais de moins de trois jours pour préparer le match contre le PSG.