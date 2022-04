Riolo : "L'OM a les moyens de faire une très très belle fin de saison"

Dans l'After, Daniel Riolo rappelé le bien qu'il pensait de l'équipe de Jorge Sampaoli. Le journaliste considère qu'elle dispose des moyens de faire vivre une belle fin de saison à ses supporters.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son analyse de la qualification de l'OM pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence : "Je trouve les joueurs épanouis, je les trouve très bien. Quand Payet a marqué, la réunion de tous les joueurs autour du staff qui était là, moins Sampaoli qui était en tribunes, montre qu'il y a vraiment une bonne ambiance, que tout le monde est à bloc sur cette fin de saison, où il peut y avoir plein de choses très positives à l'OM. Je suis content, car ça me conforte dans ce que je pense de l'équipe depuis le début de la saison. Il s'avère que c'est l'OM qui, au final, à peu près quoiqu'il arrive, sera l'équipe qui a fait la plus belle saison. En tout cas top 3 de notre pays, avec cette demi-finale-là. Ça va être un beau match contre Feyenoord, car ça envoie un peu comme équipe quand même... Autant contre les Grecs c'est logique qu'on soit au-dessus, contre les Néerlandais on se balade pas. Donc il va falloir être sérieux, mais l'OM a les moyens de faire une très très belle fin de saison et de procurer beaucoup d'émotions", a-t-il déclaré.



L'OM reste sur une belle série, mais il ne s'agirait pas de se relâcher dans le sprint final. Rien n'est fait !