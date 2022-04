Bakambu : "Il ne faut pas minimiser une telle performance"

Cédric Bakambu a aussi fait part de son enthousiasme, après PAOK-OM (0-1). L'attaquant se réjoui d'être dans le dernier carré.





Après le succès obtenu par l'OM en Grèce, Cédric Bakambu a tenu à savourer l'instant : "On était super contents, il ne faut pas minimiser un tel match, une telle performance . Dès le début de cette compétition, on en avait parlé comme un objectif avec le président et le coach. Cela reste une Coupe d'Europe, on a eu l'opportunité d'être reversé en Ligue Europa Conférence, on est à deux matches d'une finale, on veut aller au bout. On va affronter un grand nom européen en demi-finales (le Feyenoord Rotterdam). Avec la détermination et la rigueur qu'on met à chaque fois, on espère que ça va le faire", a-t-il lâché.





"Notre équipe a du caractère"

L'international congolais s'attendait à ce profil de match : "On s'attendait à cela. Le PAOK avait perdu le match aller, ils avaient besoin d'attaquer en nombre en début de rencontre, ils ont eu deux ou trois occasions dans les premières minutes. Mais nous aussi, on a essayé d'être protagonistes, dans un duel équilibré et on a eu des situations, puis ce but. Notre équipe a du caractère, même sur les phases sans ballon, elle le montre sur tous les terrains, et aussi dans la défaite, d'ailleurs."



L'OM devra encore élever son niveau sur le terrain du Parc des Princes, s'il veut rivaliser avec le PSG, dimanche soir.