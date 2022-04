Guendouzi : "Une très belle victoire collective"

Mattéo Guendouzi a confié sa joie après la qualification de l'OM pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference.





Le milieu phocéen a fait part de son enthousiasme, après la victoire obtenue par son équipe sur le terrain du PAOK : "C'est magnifique, je suis très heureux, au-delà de mon anniversaire, on est qualifié pour des demies en Europe, on va bien fêter ça et ensuite se remettre sur les objectifs. C'est une très belle victoire collective, on retient la solidarité, on a tous travaillé ensemble de la première à la dernière minute et c'est essentiel pour la fin du championnat. On est resté serein, concentré sur le terrain, ce but aussi nous a permis de gérer la suite du match. On a un groupe de 22 ou 23 joueurs avec de la qualité et tout le monde l'a démontré ce soir, on a pas mal de matches à jouer encore et on aura besoin de tout le monde", a-t-il déclaré au micro de W9.



Place désormais à la rencontre PSG-OM, programmée dimanche.