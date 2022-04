Payet dédie la victoire aux supporters, interdits de déplacement

Dimitri Payet a fait part de sa satisfaction, après la qualification obtenue par l'OM, sur le terrain du PAOK. Le Réunionnais a dédié la victoire aux supporters, lesquels n'avaient pas été admis en Grèce.





Au micro de W9, Dimitri Payet a livré son analyse à chaud du match PAOK-OM (0-1) : "L'objectif a été atteint ce soir. On savait que ça allait être chaud, on a déjà vécu ça à Saint-Étienne récemment, on vit ça au quotidien, il faut faire abstraction de ça, être concentré, on a su faire le dos rond en première période et finalement marquer juste avant la pause donc c'est bien. On ne cherche pas d'excuses, on a un groupe restreint. On a été épargné par les blessures, on avait aussi quelques suspendus, on fait avec ce qu'on a mais on voit qu'on peut compter sur tout le monde. Ça fait toujours plaisir de marquer surtout sur la scène européenne, on savoure ces moments-là, je dédie cette victoire aux supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement ici", a déclaré le milieu offensif olympien.



Dimitri Payet a inscrit son 14e but de la saison. Il s'agit de son record en club, depuis le début de sa carrière.