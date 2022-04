Maturana inquiet avant le retour au PAOK

Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Pierre Maturana a confié ses inquiétudes en marge du déplacement de l'OM sur la pelouse du PAOK.





Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Pierre Maturana a expliqué que le manque de réalisme du match aller, combiné au grand nombre d'absents allait rendre la tâche très difficile aux Olympiens ce soir sur la pelouse du PAOK : "Je ne suis pas serein parce que l'Olympique de Marseille s'est compliqué la tâche un peu tout seul. C'est-à-dire qu'à aller, ils auraient pu agrandir l'écart avec le PAOK Salonique et ils ne l'ont pas fait. Du coup je pense qu'ils se mettent un peu dans une situation compliquée. Et les absents, ce ne sont pas n'importe quels absents. Tu y vas sans Gerson et Boubacar Kamara, qui sont quand même deux éléments qui tiennent ton milieu quasiment depuis le début de la saison. Et tu n'as pas de numéro 9. Il y a quand même quelques éléments qui font dire que l'équipe que l'on va voir à Thessalonique n'est pas tout à fait celle qui permet aujourd'hui à l'Olympique de Marseille d'être deuxième de Ligue 1. Ajouté à ça, il y aurait pu avoir une victoire plus large à l'aller. Donc oui, il y a une petite inquiétude malgré tout."