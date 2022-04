Cissé et Valbuena donnent leurs conseils à l'OM sur le stade Toumba

Djibril Cissé et Mathieu Valbuena ont aussi relayé leur expérience du stade Toumba. Les Marseillais doivent s'attendre à une grosse ambiance, mais les deux joueurs estiment qu'ils ont les capacités pour passer au-delà.





La presse hexagonale découvre l'ambiance du stade Toumba. Et les journalistes insistent sur le fait que l'OM doit se méfier. Dans L'Équipe, Djibril Cissé a donné son sentiment sur la ferveur de l'enceinte du PAOK : "C'est le genre de stade où il ne faut pas aller en ayant peur, sinon c'est fini, résume Cissé, qui y a marqué deux fois en deux matches. C'est un stade qui peut être intimidant, mais il faut rester lucide : les supporters font du bruit, mais ils ne vont rien faire de plus. Ce sont les joueurs qui sont sur la pelouse." Et Mathieu Valbuena en a fait de même : "On sait que leurs supporters seront là, mais on va essayer de se concentrer sur le terrain, comme toujours."



28 000 spectateurs devraient assister à la rencontre PAOK-OM, ce soir. Ils joueront la carte de l'intimidation pour tenter de perturber les Olympiens.