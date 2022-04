Issa prévient l'OM sur l'ambiance du stade Toumba

Pierre Issa a tenu la fonction de directeur sportif de l'Olympiakos, entre 2013 et 2016. L'ancien joueur de l'OM s'attend à une ambiance chaude, pour la réception des Phocéens.





Dans les colonnes de La Provence, Pierre Issa a évoqué le match PAOK-OM et révélé à quoi devaient s'attendre les Marseillais : "Dans les gros derbies, il se passe ce qu'on ne voit plus en France depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour eux, Olympiakos c'est le plus gros rival après Aris Salonique. Ici, les présidents aiment bien jouer l'intimidation. En coupe d'Europe, ils doivent se maîtriser parce que l'UEFA est plus stricte. Mais leur atout numéro un c'est l'ambiance et les supporters qui les poussent à se dépasser." Il ne se rendra pas au stade : "Je le regarderai à la télé (PAOK-OM), à la maison, je n'ai pas envie d'y aller, c'est trop chaud, trop compliqué..."



Certains journalistes ont décidé d'en faire beaucoup sur l'ambiance de l'enceinte grecque. Pour rappel, l'OM a joué sur le terrain de Galatasaray, en Ligue Europa, il y a quelques mois.