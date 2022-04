Bilic pense que Payet est parti à cause du salaire

Slaven Bilic, ancien entraîneur de West Ham, s'est remémoré le départ de Dimitri Payet. Le Croate pense que le Réunionnais a quitté le club londonien en raison d'un désaccord sur le salaire.





Lors d'un entretien accordé à Four Four Two, Slaven Bilic a commenté le transfert de Dimitri Payet à l'OM, lors de l'hiver 2017. Le technicien affirme que le milieu offensif est parti en raison d'une demande de revalorisation non validée par sa direction : "Quand je parle de Dimitri, je ne peux en dire que du bien. Avec West Ham, il est devenu une star de la Premier League et a percé en équipe nationale. Et puis, il a pris part à l'Euro 2016 et a demandé à être revalorisé ou à partir. Le club a refusé, car il l'avait déjà fait lors de sa première saison. Moi, j'étais au milieu de tout ça et je l'ai vu devenir un peu moins bon. Il a alors dit qu'il voulait rentrer chez lui. Ça n'a pas été facile pour moi de gérer cette situation, mais on l'a fait d'une façon intelligente. Pendant la période de Noël, quand il y avait beaucoup de matches, nous espérions qu'il allait rester. Il donnait le meilleur de lui-même, mais il était différent au niveau de l'attitude. À partir du moment où il a été chez nous, il a changé de statut et ça a été encore plus le cas après l'Euro. Il est normal que l'appétit d'un joueur grandisse quand cela se produit", a-t-il déclaré.



Dimitri Payet a inscrit 15 buts et donné 23 passes décisives en 60 matchs avec West Ham.