Desio reste flou concernant Milik

Jorge Desio a commenté l'absence d'Arek Milik, pour la rencontre PAOK-OM. L'adjoint de Jorge Sampaoli est resté vague concernant la durée de son forfait.





En conférence de presse, Jorge Desio s'est exprimé sur la blessure d'Arek Milik, lequel ne participe pas au déplacement en Grèce. L'Argentin ne sait pour l'instant pas quand il sera disponible : "Effectivement Milik n'a pas fait le voyage, nous avons aussi quelques joueurs suspendus. Il nous manque des joueurs importants, mais ceux qui sont venus sont aussi importants. Il y a beaucoup d'envie dans le groupe et on a très envie de faire un bon résultat on a beaucoup de motivation. Il y a six ou sept jeunes qui n'ont même pas un ou deux matchs en première division. Et on va faire face à ce défi. Milik a toujours cette blessure qu'il avait contractée lors de son match avec sa sélection. L'évolution est favorable, mais le staff médical a considéré qu'il était prématuré de le faire jouer ce jeudi en prenant en considération beaucoup de critères. On espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous dire s'il sera disponible dimanche", a-t-il indiqué aux médias.



Depuis l'été dernier, Arek Milik a participé à 32 matchs (pour 20 buts). Il a manqué le début de saison en raison d'un souci au genou.