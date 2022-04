Under : "Longoria est un passionné"

Cengiz Under a donné des précisions sur le management opéré par Pablo Longoria, à l'OM. Le président phocéen est très proche de ses joueurs.





Dans les colonnes de La Provence, Cengiz Under s'est exprimé sur sa relation avec Pablo Longoria. Le patron du sportif olympien communique beaucoup avec ses joueurs : "Il a été extrêmement important dans ma venue à Marseille. Il a bien fait puisque je me sens très bien ici. C'est un passionné qui a beaucoup d'énergie, un gagneur. Il est proche de nous. Lorsque nous sommes en sélection nationale et que nos performances ne sont pas toujours très bonnes, il nous envoie des messages pour nous dire : "Ne t'en fais pas, reste comme tu es". Il est très présent, il communique beaucoup. Je suis très content", a expliqué le Turc.



Pablo Longoria est notamment parvenu à gérer la petite crise traversée cet hiver, malgré un emballement des médias.