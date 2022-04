Castaldi tacle les pro-Galtier

Giovanni Castaldi a lancé une pique aux journalistes qui ont comparé Jorge Sampaoli à Christophe Galtier, ces dernières semaines. L'Argentin avait été la cible de nombreuses critiques.





Sur Twitter, Christophe Castaldi a réagi aux nombreuses comparaisons des derniers mois entre Jorge Sampaoli et Christophe Galtier. Le journaliste a insisté sur les derniers résultats des Niçois : "Je suis perdu, on m'a expliqué que le Nice de Galtier était beaucoup plus stable, solide et talentueux que l'OM du fou Sampaoli... Mais du coup à sept journées de la fin, Marseille colle huit points aux Aiglons. L'Argentin fait un boulot monstre, c'est factuel", a-t-il publié.



Pour rappel, l'OGC Nice occupe pour l'instant la 5e position de Ligue 1, avec un calendrier allégé (35 matchs, contre 46 pour l'OM). Il paraît toutefois bien tôt pour faire des conclusions.