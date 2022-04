Di Meco voit Sampaoli plus cohérent que Bielsa

Eric Di Meco semble finalement apprécier la méthode Jorge Sampaoli. Le consultant considère même que son travail est plus cohérent que celui de Marcelo Bielsa.





Sur les ondes de RMC Sport, l'ancienne faucheuse des terrains de Ligue 1 a évoqué les résultats et le travail réalisé par Jorge Sampaoli. Di Meco a semble-t-il fait évoluer son opinion, ces dernières semaines : "C'est quand même fascinant, on a beaucoup fait la comparaison avec Bielsa, mais il n'y a pas de comparaison à faire finalement. Parce que Bielsa lui, j'ai le souvenir d'un vestiaire qui se tend parce qu'il a des idées et il n'a jamais transigé même sur une fin de saison qui est partie un peu en saucisse. La grande force de Sampaoli finalement, c'est qu'au moment du sprint final, là où il faut resserrer un peu tout et là où on a eu peur, c'est qu'on se rend compte que c'est plus que cohérent. Ils sont impressionnants en ce moment", a-t-il lâché.



Le natif d'Avignon change décidément très souvent d'avis sur l'Argentin...