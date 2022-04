Mandanda : "Le plus important reste le collectif"

Steve Mandanda a commenté sa situation, alors qu'il a débuté beaucoup de matchs sur le banc, cette saison. Le capitaine de l'OM rappelle que le collectif prime sur les positions individuelles.





Certains médias ont accusé Steve Mandanda d'avoir diffusé son agacement dans le vestiaire de l'OM, ces derniers mois. Le portier a réagi, face à la presse : "J'ai géré ça tranquillement, il y a eu des moments plus simples à vivres que d'autres, mais le plus important reste le collectif, on a chacun nos cas personnels, mais le plus important c'est l'objectif du club", a-t-il déclaré. Le natif de Kinshasa savoure son temps de jeu : "C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir."



Steve Mandanda totalise 606 matchs avec l'OM. Le joueur de 37 ans dispose encore de deux ans de contrat.