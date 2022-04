Desio : "Le PAOK est une belle équipe"

Face aux médias, Jorge Desio a donné des indications sur le match PAOK-OM qui se jouera jeudi. Le staff phocéen n'a rien préparé de particulier contre l'ambiance.





En conférence de presse, Jorge Desio, entraîneur adjoint de Jorge Sampaoli (qui est suspendu), s'est exprimé sur l'opposition à venir contre les Grecs : "On a préparé le match de la même manière en nous concentrant sur le contrôle du jeu. Sans penser aux jeunes, à se préparer pour 120 minutes ou quoi que ce soit", a-t-il indiqué. L'Argentin apprécie le jeu développé par l'équipe de Razvan Lucescu : "Le PAOK est une belle équipe qu'on a analysée."



Le natif de Corral de Bustos pense que les Phocéens seront en mesure de jouer, bien que l'ambiance puisse être chaude : "On n'a rien préparé de spécial par rapport à l'ambiance. On s'est basé sur le terrain, on se concentre sur le terrain. Ça ne va pas au-delà de ça. (...) Les joueurs qui sont ici, jeunes y compris, sont tous en capacité de jouer. Le banc sera plein de jeunes demain", a-t-il notamment ajouté.



Pour rappel, le coup d'envoi est programmé à 21h00, jeudi soir.