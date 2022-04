Mandanda : "On joue au foot pour vivre des moments comme ça"

Steve Mandanda se réjouit d'avance de pouvoir jouer dans une chaude ambiance, face au PAOK. Le portier a révélé que le vestiaire de l'OM s'était fixé deux objectifs, pour la fin de saison.





En conférence de presse, Steve Mandanda a donné son avis sur la ferveur qui va entourer le match contre le PAOK, en Grèce. Le capitaine de l'OM admet apprécier ce type d'ambiance : "J'ai vécu pas mal de matchs avec différentes ambiances, apparemment demain ce sera une ambiance très chaude, mais on joue au foot pour vivre des moments comme ça, à nous de garder notre calme pour pouvoir conserver notre avantage", a-t-il indiqué. Le gardien de but a aussi évoqué les ambitions de la fin de saison : "On gère ça normalement, on s'est fixé un double objectif pour la fin de saison, on doit jouer les coups à fond, l'objectif numéro 1 est de se qualifier jeudi, on aura un peu de temps après pour préparer le match de dimanche."



Steve Mandanda connait la musique, du haut de ses 98 matchs européens. Il n'est pas évident que ce soit le cas de tous ses coéquipiers, alors que la rencontre disputée sur le terrain de Galatasaray a notamment laissé des regrets, il y a quelques mois.