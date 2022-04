Guendouzi revient sur ses années PSG

Dans une conférence de presse organisée avec des enfants, Matteo Guendouzi a été questionné sur son passé au PSG avant le Clasico de dimanche soir.





Recruté en provenance d'Arsenal l'été dernier, Matteo Guendouzi est clairement l'une des meilleures recrues de Pablo Longoria, si ce n'est la meilleure. Homme-clé du système Sampaoli, que le coach Argentin décrivait récemment comme "l'âme de l'équipe", l'ancien Gunner a tout de suite été adopté par le Vélodrome. Et ce n'est certainement pas ses années de formations au PSG qui vont changer la donne tant Guendouzi se donne corps et âme sur le terrain.



Interrogé sur ses années de formation dans le club de la capitale, le natif des Yvelines a affirmé que cela n'avait pas été difficile du tout de rallier la Canebière : "Difficile de signer à l'OM alors que j'ai été formé au PSG ? Déjà j'ai été pré-formé au PSG, j'ai joué de 6 ans à 14 ans et après j'ai fait ma formation à Lorient. Ce sont deux choses qui sont différentes. J'y ai joué là-bas quand j'étais jeune, car c'était le club de ma ville. Donc non, ça n'a pas été difficile du tout, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec l'OM, qui est le plus grand club français."



Cette saison, Matteo Guendouzi a disputé l'intégralité des 46 matchs de l'OM, pour 4 buts et 10 passes décisives.