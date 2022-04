Under : "Payet est peut-être le plus talentueux avec lequel j'ai évolué"

Cengiz Under s'est montré dithyrambique à l'égard de Dimitri Payet. L'international turc se demande si le Français n'est pas simplement le meilleur joueur avec lequel il ait évolué.





Dans La Provence, Cengiz Under a confié le bien qu'il pensait de son coéquipier Dimitri Payet : "C'est un grand joueur qui, par sa présence et son implication à son âge (35 ans), est un exemple. Durant ma carrière, j'ai évolué avec des joueurs de talent, j'en ai trois en tête : Daniele De Rossi, Edin Dzeko (à la Roma) et Jamie Vardy (à Leicester). Mais Dimitri Payet est peut-être le plus talentueux. C'est un battant, on voit qu'il aime encore jouer au ballon. Je suis très chanceux d'évoluer avec lui. La présence d'un tel élément nous motive", a-t-il lancé.



Des mots qui devraient faire chaud au coeur du Réunionnais.