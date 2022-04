Bravo doute des chances de l'OM face au PSG

Daniel Bravo ne pense pas que l'OM pourra faire face à l'armada offensive du PSG, dimanche. L'ex-milieu de terrain considère que l'effectif olympien est un peu trop juste pour gérer le calendrier.





Passé par les rangs de Paris et de Marseille, Daniel Bravo connait les spécificités du Clasico. L'ancien international ne croit pas que l'OM parviendra à rivaliser avec le PSG, lors de la 32e journée de Ligue 1 : "Paris jouera ce match-là à fond. Ils ont des problèmes avec les supporters depuis l'élimination en Ligue des champions. Ils ont une dette envers eux, une belle victoire contre l'OM leur redonnerait un peu de crédit. Mais cette saison, les Marseillais sont prêts pour ce type de rencontre. Les supporters de PSG envisagent de faire silence, de ne pas chanter, de manifester pacifiquement. Mais l'OM dépendra surtout du match à Salonique pour arriver gonflé. Gonflé peut-être, mais sans doute aussi fatigué, ce qui risque de rythmer la fin de saison. Seulement trois jours de récup', alors que Paris aura toute la semaine. Enchaîner ne sera pas facile même si les suspendus de l'OM en Grèce seront frais. C'est le dilemme : d'un côté, avoir une telle fin de saison avec des objectifs hauts, ça te porte, mais d'un autre, c'est fatigant physiquement et mentalement. Avec le PSG, en 1996, quand nous avons gagné la coupe des coupes, nous avons lamentablement échoué en championnat ; inconsciemment, nous avions un peu lâché", a-t-il expliqué à La Provence. Il considère néanmoins que les Phocéens ne savent pas calculer : "Il vaut mieux vivre la fin de saison ainsi, en te sentant pousser des ailes, quitte à laisser de l'énergie. Malheureusement, l'effectif de l'OM est un peu court", a-t-il ajouté.



L'OM totalise déjà 46 matchs, cette saison. Le PSG n'en est qu'à 43 et dispose d'un effectif pléthorique.