Under : "La plus belle saison de ma carrière footballistique"

Cengiz Under a fait le point sur sa saison avec l'OM. Le milieu offensif se réjouit d'avoir retrouvé son niveau.





Interrogé par La Provence, Cengiz Under a commenté ses prestations sous la tunique phocéenne. L'international turc pense avoir retrouvé un très bon niveau : "Je pense que je suis en train de réaliser la plus belle saison de ma carrière footballistique. J'espère que ça va continuer. J'ai l'impression que mes performances s'améliorent match après match. J'ai envie de marquer et de délivrer de bonnes passes à mes partenaires à chaque rencontre. Je suis très content", a-t-il expliqué au quotidien.



L'ancien Romain pense avoir progressé avec Jorge Sampaoli : "Il a une énergie folle. Il nous la transmet et nous entraîne avec lui. Il a confiance en moi, me stimule et me pousse. Si je suis performant, c'est aussi en partie lié à l'entraîneur, ce qu'il m'inculque. On le ressent à travers l'équipe, l'ambiance est très bonne entre les joueurs. Il sait mener un groupe." Et de conclure : "J'ai progressé, je reçois beaucoup plus de ballons. J'arrive davantage à me retrouver en un contre un, je m'exprime mieux. Je me sens beaucoup plus impliqué dans le jeu offensif de l'équipe, je participe pleinement aux matches, du début à la fin. Il n'y a pas de moment où je peux me sentir isolé. Je suis dans l'action."



Cengiz Under a marqué 12 buts en 39 apparitions, cette saison. Il a aussi délivré 5 passes décisives.